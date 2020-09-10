محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة





كان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، استقبل فى وقت لاحق المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة ، اليوم الخميس ، بديوان عام محافظة بورسعيد .

















وأعرب اللواء عادل الغضبان ، عن سعادته بزيارة المستشار ابو بكر الصديق، مشيدا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة .









وأشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة انجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.









وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، موكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.



