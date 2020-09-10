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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:55 م
محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار أبو بكر الصديق عامر  رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد  والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس نادي هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، اليوم الخميس ، نادي مستشارى هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والواقع بأرض النوادي بحي الزهور فى المدخل الغربي للمحافظة .


وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمستوي النادي، الذي يقدم خدماته الي رجال قضاء مصر، قائلا ان النادي الجديد يعد صرحا خدميا واجتماعيا وترفيهيا للعاملين بهيئة قضايا الدولة .


كان  اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، استقبل  فى وقت لاحق المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة ، اليوم الخميس ، بديوان عام محافظة بورسعيد .




وأعرب اللواء عادل الغضبان ، عن سعادته بزيارة المستشار ابو بكر الصديق، مشيدا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة .


وأشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة انجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية. 


وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، موكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

 
من جانبه تقدم المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة  بالشكر  لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة ، مؤكدا أن بورسعيد شهدت انجازا غير مسبوق تحت قيادة اللواء عادل الغضبان ، متمنيا المزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد .

محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة
محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة
محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة
محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة
محافظ بورسعيد يفتتح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة
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