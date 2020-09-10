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حوادث

الوطنية للانتخابات: التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية لمرشحي النواب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:03 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بدأ الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس النواب بداية من اليوم بعد التنسيق مع وزارة الصحى.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم أنه ستجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠؛ وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر. 

بينما ستجرى المرحلة الثانية  في الخارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر وفي داخل مصر يومي السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر؛ وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١٥ نوفمبر.

وفي حالة الإعادة في المرحلة الثانية تجري أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر في الخارج و يومي ٧و٨ ديسمبر في الداخل وتعلن النتيجة في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر.
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