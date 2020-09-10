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ديني

كبار علماء السنة بالصومال: نسير على خطى الأزهر في نشر سماحة الإسلام

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:21 م
شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المجلس الأعلى لكبار علماء الصومال
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الشيخ محمود شيخ حسن فارح، رئيس المجلس الأعلى لكبار علماء أهل السنة والجماعة بالصومال. 

أكد فضيلة الإمام الأكبر أنه لا يتوانى في دعم ومساندة الصومال الشقيق، ونشر رسالة الإسلام الوسطي، وتسخير كافة الإمكانات من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة ومكافحة الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال تخصيص المزيد من المنح للطلاب، وتكثيف البعثات الأزهرية التي تنشر الفكر الوسطي والمعتدل، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والوعاظ وتأهيلهم لنشر الرسالة الإسلامية للإسلام وتصحيخ المفاهيم المغلوطة، وإرساء الأمن والسلام في المجتمعات.

من جانبه، أبدى الشيخ محمود حسن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أنهم في الصومال يسيرون على خطى الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام والتعايش السلمي وتعليم المنهج الأزهري المعتدل، مشيدًا بجهود شيخ الأزهر في ترسيخ قيم التعايش والسلام والأخوة بين البشر على اختلاف عقائدهم ومعتقداتهم، وما يحظى به الأزهر من تقدير ومكانة كبيرة في كل الدول الإسلامية وعلى الصعيد العالمي.
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