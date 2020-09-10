اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ان جميع كروت ميزة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات لتحويل جميع استحقاقاتهم عليها يتم استخراجها مجانًا بدون أية رسوم إدارية .





و اشار عوض الى ان هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات و المستحقين حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي و الالكتروني و سداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة





كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب .



