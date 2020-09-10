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رياضة

شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في المرحلة الــ26 من منافسات مسابقة الدوري.


 وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.


وأعلن المدرب السويسري القائمة ومكونة من  محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد وعمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو وجونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
شاهد.. الأهلي يغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
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