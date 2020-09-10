رغم توقف التجارب .. لقاح أكسفورد متاح يوم الكريسماس

توقفت تجارب لقاح فيروس كورونا التابع لجامعة أكسفورد مؤقتًا بعد أن تبين أن أحد المتطوعين تعرض لآثار سلبية نتيجة خضوعه للاختبار.









وقال الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا يوم الخميس إنه "لا يزال من الممكن" الموافقة على لقاح أكسفورد من قبل المنظمين بحلول نهاية عام 2020.









وأثناء حديثه في حدث أقامته منظمة تورتواز باسكال سوريوت الإعلامية، قال إن "الأمر يعتمد على السرعة التي ستراجعها الجهة المنظمة وتعطي موافقتها، لذلك لا يزال بإمكاننا الحصول على لقاح بحلول نهاية هذا العام أو ربما أوائل العام المقبل".









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وأضاف سورويوت أن المزيد من الاختبارات كانت مطلوبة قبل إجراء التشخيص على حالة المتطوع الذي أبلغ عن آثار جانبية مرتبطة باللقاح التجريبي.









قال سوريوت: "في استرازينكا نضع العلم والسلامة ومصالح المجتمع في صميم عملنا" .









بينما كان يتحدث عن التوقف اللاحق لتجربة اللقاح نتيجة لذلك.









وأضاف "هذا التوقف المؤقت هو دليل حي على أننا نتبع هذه المبادئ بينما يتم تقييم حدث واحد في أحد مواقعنا التجريبية من قبل لجنة من الخبراء المستقلين".









وتابع أن الشركة سوف "تسترشد بهذه اللجنة فيما يتعلق بموعد بدء التجارب حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة لتوفير هذا اللقاح على نطاق واسع ومنصف وبدون ربح خلال هذا الوباء".









وطبيعة رد الفعل السلبي من المتطوعين ومتى حدث ذلك غير معروف حاليًا.









وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحدث فيه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بتفاؤل قبل يوم واحد فقط من التوقف الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء ، قائلًا إن اللقاح قد يكون متاحًا في وقت مبكر من العام الجديد.









وقال هانكوك يوم الاثنين إنه "يبحث" عن منح الموافقة على جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا بعد التجارب الأولى في عدة دول.









ويتم اختبار اللقاح ، الذي تطوره جامعة أكسفورد ، على آلاف الأشخاص في بريطانيا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى مجموعات عينات أصغر في أمريكا الجنوبية.