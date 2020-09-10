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فن

شيرين عبد الوهاب تمازح متابعيها ..وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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شروق حمدى
مازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها بتغريدة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وكتبت شيرين عبد الوهاب :" عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين."

واضافت شيرين عبد الوهاب :" يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلًا كتير، بس يلا" .

وغردت شيرين عبد الوهاب من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " بفرح جدًا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن ". 

يذكر أن آخر ظهور لـ شيرين كان منذ عدة أيام برفقة زوجها حسام حبيب بعد شائعات الطلاق والضرب المتبادل الذي قيل إنه حدث بينهما بحضور الفنان المصري أحمد سعد. وبدت شيرين بإطلالة طبيعية من دون تكلف أو حتى مكياج إلى جانب زوجها.
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