شيرين عبد الوهاب تمازح متابعيها ..وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده

مازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها بتغريدة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وكتبت شيرين عبد الوهاب :" عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين."
واضافت شيرين عبد الوهاب :" يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلًا كتير، بس يلا" .
عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد 😄— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) September 10, 2020
أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلًا كتير، بس يلا 😌