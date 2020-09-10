حسام حسن هاتريك.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو

فى الدقيقة الثامنة واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح رجب نبيل بعد ارتكاب امام عاشور خطأ ضده فى الدقيقة التاسعة.

وتعرض عبدالله جمعة إلى الإصابة بعد التدخل مع لاعب

وفشل فى الدقيقة 16 مصطفى فتحى فى السيطرة على الكرة أمام منطقة الجزاء لتضيع فرصة حقيقية لتهديد دفاعات سموحة وأحرز كاسونجو فى الدقيقة 18 هدف الزمالك الأول بعد تسلمه تمريرة من عبدالله جمعة حولها بقدمه كاسونجو داخل مرمى الهاني سليمان وتعرض إمام عاشور لعرقلة من جانب حسام حسن أمام منطقة الجزاء للزمالك وحصل لاعب الفارس الأبيض على ركلة حرة فى الدقيقة 22 ومرر محمد طلعت فى الدقيقة 28 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن تمر الى ضربة ركنية.





وفى الدقيقة 30 أطلق محمود البنا حكم اللقاء صافرته لإيقاف اللعب للاستراحة وإلتقاط الأنفاس وشرب المياه وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" واعتمد الزمالك اسلوب الضغط على الترهونى ومحمد طلعت لاعبى سموحة والسيطرة على منتصف الملعب فيما لم تشهد النصف ساعة أي خطورة للاعبى سموحة على دفاعات الفارس الأبيض.



