AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قتل جون إدواردز إبنته  جينيفر ، 13 عامًا ، وشقيقها جاك البالغ من العمر 15 عامًا في منزل الأطفال في ويست بينانت هيلز ، سيدني ، أستراليا.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الأب الذي كان يعاني من مرض نفسي استدرج أولاده إلى المنزل و قام بإغرائهم عن طريق شراء كلب نظرا لعلمه أنهم يحبون الكلاب . 

كشفت تحقيقات الشرطة بعد العثور على 3 جثث في مطبخ المنزل ، أن اأب المريض قتل طفليه بمسدس و من ثم إنتحر و قتل نفسه بنفس المسدس . 

روى أحد الجيران أن الأب في أيامه الأأخيرة كان يعاني من أمراض نفسية تسببت له في حالة من الصرع فقد كانت تمر عليه أياما يصرخ فيها طوال الليل بأسماء أولاده فهو يشتاق إليهم و أنهم يكرهونه . 

حسب رواية زوجة الأب المنتحر و التي توفت بعد الحادث بستة أشهر ، أنه كان يعامل الأطفال بعنف و كان قاسيا و حادا معهم لذلك قررت الزوجة الإنفصال حفاظا على الصحة النفسية لأبنائها و لكنها لم تمنعه أن يراهم بل هم من كانوا يتهربون من رؤيته فقرر أن يقتلهم 
استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور
استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور
استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عايزة أنتحر من كثرة المشاكل والضغوط العصبية.. شاهد رد دار الإفتاء

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

بعد موقفها النبيل .. مطربة الأوبرا تهدي سيدة القطار أغنية على الهواء .. فيديو

إلهام شاهين تهنئ شقيقها بالخطوبة: ربنا يسعدك ويفرح قلبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف