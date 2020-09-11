استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

قتل جون إدواردز إبنته جينيفر ، 13 عامًا ، وشقيقها جاك البالغ من العمر 15 عامًا في منزل الأطفال في ويست بينانت هيلز ، سيدني ، أستراليا.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الأب الذي كان يعاني من مرض نفسي استدرج أولاده إلى المنزل و قام بإغرائهم عن طريق شراء كلب نظرا لعلمه أنهم يحبون الكلاب .





كشفت تحقيقات الشرطة بعد العثور على 3 جثث في مطبخ المنزل ، أن اأب المريض قتل طفليه بمسدس و من ثم إنتحر و قتل نفسه بنفس المسدس .





روى أحد الجيران أن الأب في أيامه الأأخيرة كان يعاني من أمراض نفسية تسببت له في حالة من الصرع فقد كانت تمر عليه أياما يصرخ فيها طوال الليل بأسماء أولاده فهو يشتاق إليهم و أنهم يكرهونه .





حسب رواية زوجة الأب المنتحر و التي توفت بعد الحادث بستة أشهر ، أنه كان يعامل الأطفال بعنف و كان قاسيا و حادا معهم لذلك قررت الزوجة الإنفصال حفاظا على الصحة النفسية لأبنائها و لكنها لم تمنعه أن يراهم بل هم من كانوا يتهربون من رؤيته فقرر أن يقتلهم