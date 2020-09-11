أثارت ضجة .. شاب يعتدي على مسنة في الطريق العام .. تفاصيل





حسب ما بثته الإذاعة البريطانية، أن المواطنين أعلنوا استيائهم ما فعله الشاب الهندي الذي اعتدى على سيدة مسنة كانت تسكن بالقرب منه .





وفقا لما قاله أحد شهود العيان على الواقعة ، أن السيدة العجوز البالغ عمرها أكثر 85 عاما خرجت من منزلها لإنتظار بائع اللبن لشراء كمية قللة منه فرآها الشاب و أخبرها أنه لن يحضر ذلك اليوم .





فوجئت السيدة ان الشاب يعتدي عليها و كانت تصرخ لينقذها أي شخص من الجيران فقد استغل الشاب قلة حيلتها و ضعف جسدها ليعتدي عليها .





سمع احد الجيران صوت استغاثتها و هي تصرخ ، و القو القبض على الشاب و ربطوه و سلموه للشرطة و يطالبون بفرض أقصى عقوبة عليه .

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بالغضب بسبب ما قام به شاب مع امرأة مسنة في ولاية ديلهي و الذي اثار السخط بين المواطنين.