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منوعات

أثارت ضجة .. شاب يعتدي على مسنة في الطريق العام .. تفاصيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بالغضب بسبب ما قام به شاب مع امرأة مسنة في ولاية ديلهي و الذي اثار السخط بين المواطنين. 

حسب ما بثته الإذاعة البريطانية، أن المواطنين أعلنوا استيائهم ما فعله الشاب الهندي الذي اعتدى على سيدة مسنة كانت تسكن بالقرب منه . 

وفقا لما قاله أحد شهود العيان على الواقعة ، أن السيدة العجوز البالغ عمرها أكثر 85 عاما خرجت من منزلها لإنتظار بائع اللبن لشراء كمية قللة منه فرآها الشاب و أخبرها أنه لن يحضر ذلك اليوم . 

فوجئت السيدة ان الشاب يعتدي عليها و كانت تصرخ لينقذها أي شخص من الجيران فقد استغل الشاب قلة حيلتها و ضعف جسدها ليعتدي  عليها . 

سمع احد الجيران صوت استغاثتها و هي تصرخ ، و القو القبض على الشاب و ربطوه و سلموه للشرطة و يطالبون بفرض أقصى عقوبة عليه . 
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