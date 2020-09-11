بالتقسيط وبدون مقدم .. طرق تحويل السيارة إلى غاز طبيعي بدعم من جهاز تنمية المشروعات

أعلنت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تحويل 38400 سيارة، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية (شركتى كارجاس وغازتك).





وأتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر آلية لدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي عن طريق التقسيط وبدون مقدم أو فوائد.





ويستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى سيارات غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع وزارة البترول.





المستندات المطلوبة

صورة من رخصة السيارة صورة من بطاقة مالك السيارة صورة من بطاقة الضامن إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث

التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 و8000 جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.