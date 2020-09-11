سعد الصغير لـ سيدة القطار: فكرتني بقلب أمي الطيب

أشاد الفنان سعد الصغير، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام".

ونشر سعد الصغير صورة وعلق قائلًا" لو الناس كلها زي الست المحترمه الي من بيت اصيل بجد كانت مصر في مكان تاني ربنا يكرمك يا امي هي في مقام امي وفكرتني بقلب أمي الطيب الله يرحمها. والله بلدنا فيها الناس المحترمه الغلبانه الي بتقدر تعمل وتساعد الناس من اي شئ في الخير حفظ الله مصر 🙏🏻❤️.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.





وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

