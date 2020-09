سعد الصغير لـ سيدة القطار: فكرتني بقلب أمي الطيب

View this post on Instagram

لو الناس كلها زي الست المحترمه الي من بيت اصيل بجد كانت مصر في مكان تاني ربنا يكرمك يا امي هي في مقام امي وفكرتني بقلب أمي الطيب الله يرحمها. والله بلدنا فيها الناس المحترمه الغلبانه الي بتقدر تعمل وتساعد الناس من اي شئ في الخير حفظ الله مصر 🙏🏻❤️