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مرأة

حظك اليوم الجمعة 11 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة 11-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تعلن خططك.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويمدك اليوم بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر اليوم.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع البعض.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطور والتعاون مع الجميع.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان و من المحتمل أن يقودك ذلك لتحقيق تواصل أفضل مع من تحب.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل وتحسن التصرف.
عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.
مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.



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