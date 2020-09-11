حظك اليوم الجمعة 11 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل وتحسن التصرف.

عاطفيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.







