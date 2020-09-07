حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9/7 /2020

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 7-9- 2020.
إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
على الصعيد المهني ..القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر.
على الصعيد العاطفي .. رغم التشوش؛ فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وحدسا صائبا ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
على الصعيد المهني ..القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.
على الصعيد العاطفي .. تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
على الصعيد المهني ..القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
على الصعيد العاطفي ..تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.
على الصعيد العاطفي ..قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.
على الصعيد العاطفي ..تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
على الصعيد المهني ..يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.
على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8على الصعيد المهني ..القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
على الصعيد العاطفي ..قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
على الصعيد المهني ..تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.
على الصعيد العاطفي .. القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
على الصعيد العاطفي .. القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
على الصعيد المهني.. تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.
على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
على الصعيد المهني ..القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
على الصعيد العاطفي ..القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.
على الصعيد العاطفي ..القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
على الصعيد المهني ..اعتمد على ما لديك اليوم من طاقة كبيرة وحماس ورغبة في الإصلاح.
على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.
على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
على الصعيد المهنى: القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.
على الصعيد العاطفى : ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
على الصعيد المهنى : القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزًا وعليك بالصبر.
على الصعيد : تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.