حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9/7 /2020

على الصعيد المهني ..يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.



على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.







برج الأسد





من 23/7 إلى 22/8



برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9



على الصعيد المهني ..تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.

على الصعيد العاطفي .. القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.





برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10



على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.



برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

على الصعيد المهني ..القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

على الصعيد العاطفي ..القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.



برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

على الصعيد المهني ..اعتمد على ما لديك اليوم من طاقة كبيرة وحماس ورغبة في الإصلاح.

على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.



على الصعيد المهني.. تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.على الصعيد العاطفي ..القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

برج الدلو من 21/1 إلى 19/2

على الصعيد المهنى: القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات. على الصعيد العاطفى : ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

برج الحوت من 20/2 إلى 20/3

على الصعيد المهنى : القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزًا وعليك بالصبر. على الصعيد : تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

على الصعيد المهني ..القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.على الصعيد العاطفي ..قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.