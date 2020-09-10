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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
حظك
حظك
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 10 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام. 

ويعد اليوم  هو يوم الاختلاط. من ناحية، بينما قد تواجه بعض التحديات ، من ناحية أخرى ، يمكنك تحقيق النجاح في بعض الحالات.

وبالحديث عن عملك؛ إذا كنت تقوم بعمل وترغب في ترك وظيفتك الحالية والانضمام إلى وظيفة جديدة، فيتعين عليك اتخاذ هذا القرار بعناية. . إذا كنت رجل أعمال كبير؛ فحاول أن تعطي راتبك لموظفيك في الوقت المحدد .

  بالحديث عن حياتك الشخصية ، هناك بعض القضايا المحلية الخطيرة التي تحتاج إلى اهتمام فوري. ستكون علاقتك مع زوجتك جيدة

نصيحة علم الابراج ..

قد تنتهي العديد من مشاكلك بتحسن كبير في وضعك المالي. توجد اليوم إمكانية قوية للتخلص من أي ديون قديمة. كل هذا نتيجة قراراتك الصحيحة.

اليوم ، ستظهر ثقة هائلة وستتخذ قراراتك المهمة بإيجابية كاملة. إذا كنت تعمل ، فيمكنك الحصول على فرصة للقيام ببعض الأعمال الكبيرة في المكتب.

لا يمكن لرجال الأعمال اليوم ، الاستفادة كثيرا. سيكون جو المنزل جيدًا. ستكون علاقتك بالعائلة قوية. في الجزء الثاني من اليوم .

من الأفضل أن تحافظ على هدوئك. الأمور الصحية ستكون جيدة. اليوم سوف تكون منتعش جدا
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