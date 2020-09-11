بنبكى على بيروت ..إليسا تنشر تغريدة مؤثرة بعد حريق بيروت الأخير

نشرت الفنانة اليسا تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وكتبت إليسا فى التغريدة :"منبكي عا بيروت، ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان "
وأضافت قائلة :"الله يحمي كل الدول وناسها، وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت".
اقرأ أيضًا:
فيما كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات
واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق .