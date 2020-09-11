مدير منظومة الشكاوى: تلقينا 9869 شكوى من أصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى انه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في محافظات الجمهورية، وعدم التهاون في حق الشعب بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، تلقت ورصدت المنظومة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، والتي تم توجيهها للمحافظات المختصة لسرعة التعامل مع المخالفين وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.





وأشار التقرير إلى أنه في إطار حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على تلبية مطالب أصحاب المعاشات بشأن تطبيق القانون رقم (25) لسنة 2020؛ وبالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بوزارة التضامن الاجتماعي، تم بحث ودراسة 9869 شكوى وطلبا واستفسارا جاء معظمها بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض القيمة الإجمالية للعلاوة، وتضمنت الاستجابات إنهاء إجراءات تسجيل وربط المستحقات وتحديد مواعيد دورية للصرف لعدد 278 مواطنًا تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة بشأن التضرر من تأخر استحقاق صرف المعاش، كما تم توجيه عدد 138 مواطنًا بمعرفة مناطق الهيئة إلى المكاتب المختصة لتقديم أصول المستندات الرسمية التي تُثبت استحقاق أصحابها تمهيدًا لإنهاء إجراءات صرف المعاش.





وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من بحث ودراسة عدد 3513 شكوى واستغاثة وطلبا، تركز حوالي 90% منها بشأن طلب الحصول على فرصة في برنامج الدعم النقدي المشروط، كان في مقدمة تلك الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل عدد 228 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، بالإضافة إلى صرف 337 مساعدة مالية عاجلة لبعض الأسر من مؤسسات التكافل الاجتماعي بالمديريات والجمعيات الأهلية، وتسجيل عدد 103 حالات إنسانية عاجلة ببرنامج الدعم النقدي المشروط.





وبحسب ما أوضحه التقرير، الذى عرضه الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تلقى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي من المنظومة 104 شكاوى وبلاغات بشأن تواجد أشخاص بلا مأوى، تم الانتهاء من بحث ودراسة 65 شكوى منها، نتج عنها إيداع 13 مواطنا ومواطنة بمختلف دور الرعاية الاجتماعية لتلقي الرعاية الاجتماعية والصحية، بينهم عدد 5 أطفال، بالإضافة إلى إيداع 4 حالات آخرى بالمستشفيات المختلفة من خلال التنسيق مع المنظومة لتلقي العلاج المناسب، كما نجح أعضاء فريق البرنامج في إعادة دمج 4 حالات مع أسرهم مرة أخرى من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي. كما تبين أن هناك عدد 20 حالة يمتهن بعضهم التسول، وبعد التواصل معهم رفضوا المساعدة، وجار دراسة عدد 39 شكوى أخرى.





وانتهت وزارة الموارد المائية والري خلال شهر أغسطس من بحث ودراسة 544 شكوى وطلبا بشأن تطهير ورفع المخلفات والقمامة ونزع الحشائش من المجاري المائية، كما استمرت المنظومة في تلقي بلاغات واستغاثات المواطنين الطبية عامة، أو الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقت ورصدت المنظومة 8 آلاف شكوى واستغاثة وطلبا للحصول على الخدمات الطبية، وتم التنسيق بين المنظومة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.