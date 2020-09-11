AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحصيل 350 مليون جنيه.. الجيزة: تلقينا 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:04 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020 تسهيلا على المواطنين  .

وكشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 الف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى (350) مليون جنيه حتي الآن, وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى او الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة . 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلًا على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة .

اشار إلى ان حى الهرم جاء فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلب يتبعه حى الوراق بــ 998 طلب وحى العجوزة 766 طلب كما جاء مركز أوسيم الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلب ومركز ابو النمرس 2665 ومنشأة القناطر 2443 طلب وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر. 

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح فى مقدمتها اقرار اسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة كما تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات . 

وأوضح  أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.
تحصيل 350 مليون جنيه.. الجيزة: تلقينا 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
تحصيل 350 مليون جنيه.. الجيزة: تلقينا 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
تحصيل 350 مليون جنيه.. الجيزة: تلقينا 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

79 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء في المنوفية

محافظ المنوفية: توفير جميع التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

15 أغسطس نهاية المهلة.. محافظ بني سويف يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة 25% جدية تصالح

مصير الـ 25% رسوم جدية التصالح حال عدم الموافقة على الطلب؟.. محافظ الجيزة يجيب

انتهاء دفع مقدم جدية التصالح على مخالفات البناء للمتقدمين سابقا غدا

411 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية حتى اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

ترامب: لدينا أسلحة لا يعرفها أحد

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

كيلو البط بـ 17 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة