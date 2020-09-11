AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على طريقة الشيف حسن .. اصنعي مشروب البوريو مثل الكافيهات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته وطريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة ويعد بطريقتين بارد وساخن.

وطريقة عمل مشروب البريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل دول استغلال الكافيهات والمطاعم.. واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.

طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن

مقادير عمل عصير البوريو للشيف حسن

2 كوب لبن مثلج
4 ملاعق سكر
ايس كريم
12 حبة بوريو

طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن

- يوضع اللبن مع السكر فى الخلاط ويضرب ويتم إضافة الآيس كريم والبوريو ويضرب، ويصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو من على الوجه.

- يمكنك عمل عصير البوريو الساخن وان تضربى اللبن فى الخلاط وهو ساخن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل

يحسن المزاج ومنعش.. طريقة عمل كابوتشينو مثلج بالشوكولاتة

منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الأوريو المثلج

طريقة عمل مشروب البوريو كالمحلات

كـ الكافيهات .. طريقة عمل مشروب البوريو

ترشيحاتنا

الإدارة العامة للمرور: فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل

فوضى الإقامات.. الكويت تطبق إجراءات جديدة لتنظيم شؤون العمالة الوافدة

بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

بينها الجيزة| 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن..مستندات

بيان شديد اللهجة.. عائلة ياسر عرفات تتبرأ من تصريحات أرملته

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

AdvertisementS

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

بينها الجيزة| 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن..مستندات

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

التحريات: صالح جمعة قاد سيارة شقيقه منتهية الترخيص واصطدم بسيارتين

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهتار.. فيديو لطفل يقود شاحنة على طريق سريع يثير الغضب.. شاهد

لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

بإطلالة عصرية .. لقاء الخميسي تجذب قلوب متابعيها .. شاهد