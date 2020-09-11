على طريقة الشيف حسن .. اصنعي مشروب البوريو مثل الكافيهات





طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن



مقادير عمل عصير البوريو للشيف حسن



2 كوب لبن مثلج

4 ملاعق سكر

ايس كريم

12 حبة بوريو



طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن طريقة عمل مشروب البريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل دول استغلال الكافيهات والمطاعم.. واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.2 كوب لبن مثلج4 ملاعق سكرايس كريم12 حبة بوريو



- يوضع اللبن مع السكر فى الخلاط ويضرب ويتم إضافة الآيس كريم والبوريو ويضرب، ويصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو من على الوجه.



- يمكنك عمل عصير البوريو الساخن وان تضربى اللبن فى الخلاط وهو ساخن.



