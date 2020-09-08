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مرأة

طريقة عمل مشروب البوريو الساخن في المنزل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته وطريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة وله عدة طرق.

وطريقة عمل مشروب البريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل دول استغلال الكافيهات والمكاعم واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.

طريقة عمل مشروب البوريو الساخن

مقادير عمل مشروب البوريو الساخن
150 جرام بسكويت بوريو
3 كوب لبن ساخن
3 ملعقة كبيرة  بودرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه
2 بوله أيس كريم
2 معلقه سكر

طريقة عمل مشروب البوريو الساخن

- نقوم بتسخين اللبن جيدا ومن ثم نتركه يهدأ ونضع المكونات في الخلاط.

- تصب فى كاسات ويتم تزيين وجه الكأس بقطع من بسكويت البوريو.
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