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مرأة

طريقة عمل مشروب البوريو كالمحلات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته 

طريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة ولها عدة طرق. 


طريقة عمل مشروب البوريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل بعيدا عن استغلال الكافيهات والمطاعم واليكم طريقة عمل مشروب البوريو



مقادير عمل مشروب البوريو 

بسكويت أوريو
2 كأس حليب
كريم شانتيه

للتزيين

1 مغلف بسكويت أوريو
شوكولاته سائلة

طريقة عمل مشروب البوريو

- نفتت 3 مغلفات من البسكويت ونضعها في الخلاط الكهربائي مع الحليب السائل وبودرة الكريمة ونشغل الخلاط لدقيقة حتى تمتزج المكونات جيدًا .


- نزين الأكواب بالشوكولاته السائلة من الداخل ثم نضيف المزيج.

- ونزين بالكريمة والشوكولاته وبسكويت الأوريو وبذلك يكون شراب الأوريو البارد جاهزًا للتقديم .




مقادير عمل مشروب البوريو الساخن

150 جرام بسكويت بوريو
3 كوب لبن ساخن
3 ملعقة كبيرة  بودرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه
2 بوله أيس كريم 
2 معلقه سكر


طريقة عمل مشروب البوريو الساخن

- نقوم بتسخين اللبن جيدا ومن ثم نتركه يهظا ونضع المكونات في الخلاط. 

- تصب فى كاسات ويتم تزيين وجه  الكأس بقطع من بسكويت البوريو .





مقادير عمل عصير البوريو للشيف حسن

2 كوب لبن مثلج
4 ملاعق سكر
ايس كريم
12 حبة بوريو


طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن

- يوضع اللبن مع السكر فى الخلاط ويضرب زيتم إضافة الآيس كريم والبوريو ويضرب، ويصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو من على الوجه. 

- يمكنك عمل عصير البوريو الساخن وان تضربى اللبن فى الخلاط وهو ساخن. 




مقادير عمل مشروب الاوريو بالهوهوز


20 قطعة من بسكويت أوريو
2 كأس من الحليب 
5 قطع من كيكه الهوهوز
كريمة 


طريقة عمل عصير البوريو بالهوهوز

- نقوم بتفتيت 3 قطع من الهوهوز مع قطع البوريو ونضعها في الخلاط  مع الحليب و الكريمة. 

- نشغل الخلاط لمدة دقيقة أو دقيقة و نصف حتى تختلط المكونات جيدًا .

- نزين الأكواب بالشوكولاته السائلة من الداخل ثم نضيف المزيج ونزين بالكريمة والشوكولاته وبسكويت الأوريو وبذلك يكون شراب الأوريو بالهوهوز جاهزًا للتقديم .




مقادير عمل عصير البوريو زى المحلات

علبة بسكويت بوريو
3/4 كوب لبن مثلج
كريم شانتيه
3 ملاعق كبيرة آيس كريم شيكولاتة
ربع كوب شيكولاتة سائلة
سكر

طريقة عمل عصير البوريو زى المحلات

- فى الخلاط نضع اللبن والآيس كريم و الشيكولاتة ونخلطها جيدًا ثم نضع الخليط فى كأس التقديم. 

- ونضع عليه البوريو بكميات كبيرة حتى يتكون لنا هرم من البسكويت ونحضر الكريم الشانيه ونقوم بضربه مع القليل من الكاكاو ويزين به .





مقادير عمل عصير الاوريو

كوب سكر
4 أكواب قشطة
حليب سائل كامل الدسم
كريمة
كوب بسكويت اوريو مفتت


طريقة عمل عصير الاوريو

- أخفقي الحليب السكر جيّدًا في وعاء متوسطّ الحجم.

- أضيفي القشطة واخفقي المكونات من جديد حتى تمتزج، وأضيفي بسكويت الاوريو المفتت ثمّ ضعي المزيج في آلة صنع الايس كريم واتبعي التعليمات الموجودة على العلبة

- ضعي الايس كريم في حاوية محكمة الاغلاق في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 5 ساعات قدّمي في كاسات.



مقادير عمل مشروب البوريو للشيف سالي فؤاد 

كأس من اللبن 
باكيت من بسكويت البوريو 
باكيت نسكويك 
معلقه كبيره من مسحوق الكاكاو 
معلقه كبيرة من السكر الأبيض

طريقة عمل عصير البوريو للشيف سالي

- نحضر الخلاط الكهربائي و نضع فيه اللبن و النسكويك و الكاكاو و السكر و البوريو بإستثناء قطعة واحده لنستخدمها في التزيين.

- بعد عمليه الخلط يقدم بعد ذلك في كؤوس و يتم تفتيت القطعة المتبقيه علي وجه الكأس .




مقادير عمل عصير البوريو بالايس كريم

120 جرام بسكويت بوريو او اوريو
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نسكويك او بودرة كاكاو
1 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه
1 بولة ايس كريم 
نصف كوب ماء مثلج
سكر حسب الرغبة

طريقة عمل عصير البوريو بالايس كريم

- تضرب جميع المقادير بالخلاط ثم تصب فى كاسات ويزين الوجه بقطع من بسكويت البوريو وتقدم مثلجة.
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