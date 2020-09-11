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اقتصاد

شاهد.. كل ما يهمك عن الاستثمار في الذهب وكيفية تحقيق الربح من اقتناء السبائك.. وأسباب ارتفاع أسعاره

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:01 م
الدكتور محمد حسان
الدكتور محمد حسان خبير الاقتصاد والكاتب الصحفي محمد صبيح
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عدسة: عمر خالد
استعرض برنامج المستثمر يقدمه الكاتب الصحفي محمد صبيح على موقع صدى البلد قصة صعود الذهب وارتفاع سعر المعدن الأصفر وآلية الاستثمار في السبائك الذهبية بعد أن شغل ارتفاع أسعار الذهب الرأي العام وشعور صغار المستثمرين بضرورة اقتناص الفرصة الاستمثارية في المعدن الثمين.

حاور برنامج المستثمر الدكتور محمد حسان خبير الاقتصاد وأسواق المال العالمية حول العوامل المؤثرة في حركة سعر الذهب صعودا وهبوطا وطرق تحقيق الأرباح من اقتناء السبائك والعملات الذهبية.. كما قدم خبير الاقتصاد نصائح مهمة لصغار المستثمرين قبل شراء الذهب لتجنب التعرض للغش التجاري أو عمليات النصب.

وأوضح خبير الاقتصاد آلية الاستثمار في الذهب وتحقيق الأرباح من اقتناء السبائك الذهبية والعملات الذهبية مطالبا صغار المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار في المشغولات الذهبية لارتفاع تكلفة التصنيع والرسوم المضافة على سعر الجرام.  

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب
    
السبائك أم العملات أيهما أفضل للاستثمار في الذهب
   
 نصائح مهمة قبل شراء الذهب
 
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