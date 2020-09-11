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فن

رقص على أنغام لقيت الطبطبة.. هالة صدقى تحتفل بخطبة أمير شاهين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هالة صدقى فى الفيديو وهى تتراقص على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" لـ حسين الجسمى فى خطبة أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين .

وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة:"لقيت الطبطبه مبروك لحبيبي واخويا وابني وصاحبي امير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب ، مبروك لاجمل عروسه اطيب قلب".

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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي 2020، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

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