AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.72 جنيها للشراء و15.82 جنيها للبيع. 

اقرأ أيضًا:

سعر اليورو 18.57 جنيها للشراء و18.78 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.06 جنيها للشراء، و 20.35 جنيها للبيع بانخفاض 50 قرش بالمقارمنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

الفرنك السويسرى 17.25 جنيها للشراء ، و 17.42 جنيها للبيع بارتفاع 10 قروش بالمقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيها للشراء، و1.81 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.79 جنيها للشراء و 14.91 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيها للشراء و2.31 جنيها للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار انخفض قرشين.. أسعار العملات الأجنبية خلال منتصف التعاملات

الإسترليني ينخفض .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

ثبات الدولار وتراجع الين.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

الدولار ثابت.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-7-2020

الإسترليني الأعلى .. العملات الأجنبية ترتفع باستثناء الدولار

الدولار بـ 16.02 جنيه للبيع.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 1-8 -2020

ترشيحاتنا

طرح شقق لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة خلال العام الجاري.. تفاصيل

إعلامية كويتية: موقف سيدة القطار عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه جنود الجيش المصري

المقاصة: متمسكون بإيهاب جلال.. ومحمد إبراهيم يساوي 3 ملايين دولار

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

بـ ملف ضار.. ثغرة خطيرة في تطبيق TikTok على أندرويد تسرقك سرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

عاش الرعب.. حرائق الغابات تقتل طفلًا بجوار كلبه في مشهد أليم

بإطلالة ملائكية.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها