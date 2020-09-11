لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة الإنتاج الحربي





ويخضع لاعبو الزمالك للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبي قبل أي مباراة للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.









ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي مساء الأحد المقبل في الجولة 27 للدوري.





وكان سموحة قد تعادل مع الزمالك أمس إيجابيا 3/3 فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد الجيش الثالث ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري.





ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 52 بالمركز الثانى بفارق 5 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة .

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم.