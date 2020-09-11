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كتب متناثرة ولم تنجُ المساجد.. مشاهد لم ترها من قبل لـ فيضانات السودان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:30 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
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عادل نصار
عرضت فضائية TeN، لقطات خاصة وحصرية لمشاهد الفيضانات في السودان، وظهر بالفيديو كتب متناثرة في الشوارع ومنازل متهالكة ولم تنجُ المساجد أيضًا.


وناشد أهالي قرى السودان، المنظمات الحقوقية والدولية الإسراع بمساعدتهم ونجدتهم، فبحسب قولهم، مر أكثر من شهر ولم يأت لنجدتهم أحد حتى الآن، وأوضاعهم المعيشية مزرية.

وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار، إلى انهيار عدد من المنازل، إذ تأثرت 10 قرى بالفيضانات التي بدأت منذ ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد، وهي واحدة من 10 قرى تأثرت بالسيول والفيضانات.

وأعلن مسؤول نقابي سوداني أن مياه الفيضانات غطت قرابة 4 آلاف فدان من القطن والذرة، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، وسيَّرت حكومة ولاية البحر الأحمر قافلة للدعم الإنساني للمتأثرين بالفيضانات.


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