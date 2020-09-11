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أخبار العالم

كان رمالا مليئة بالدماء.. ترامب: الشرق الأوسط يتغير بشكل لم يتصوره أحد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الشرق الأوسط يتغير والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخي"، عقب الإعلان عن اتفاق البحرين وإسرائيل على عقد اتفاق سلام.

وأضاف ترامب أن "منطقة الشرق الأوسط كانت رمالا مليئة بالدماء ولكنها ستصبح أكثر رفاهية وسنتمكن من سحب جنودنا منها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأضاف ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

وتابع ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".

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