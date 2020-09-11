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أخبار البلد

وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:15 م
وزير الرى المصرى
وزير الرى المصرى مع وزير الاستثمار الجنوب سودانى
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أمل مجدى
اجتمع  اليوم الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع وزير الاستثمار  ووزير الرى فى جنوب السودان لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وأعرب وزير الاستثمار عن سعادته لاستقبال وزير الرى المصرى والوفد المرافق له وقدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه الكامل لجنوب السودان .

وأكد وزير الاستثمار أن جنوب السودان تربطها أشياء مشتركة كثيرة بمصر وأنه كانت هناك منذ فترة  لجنة عليا يرأسها كبار المسئولين فى البلدين وأنهم بصدد إحيائها مرة أخرى ، لافتًا لأن الوزارة جديدة وأنهم سيستفيدون من قدرات مصر فى هذا القطاع  .


وكان  سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ،قد استقبل  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري والوفد المرافق  وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب  رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية  مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات ، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة  لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان. 

ونقل الدكتور عبد العاطى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائنا فى دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا   

وصرح عبد العاطي إلى انه تم اطلاع رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون  مع جنوب السودان ولتنميته.

وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين
وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين
وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين
وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين
وزيرا ري مصر وجنوب السودان يتفقان على إحياء اللجنة العليا بين البلدين
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