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موقف من تقدم بطلب للتصالح قبل التخفيض.. محافظ المنيا يزف بشرى للمخالفين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء في المحافظة، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن عددا من تقدموا بالتصالح في مخالفات البناء وصل إلى 46 ألفا 340 شخصا تقدموا في المحافظة، مضيفا أنه لدينا تخفيضات ما بين من 40% إلى 50%.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هذا الأمر تسبب في إقبال المواطنين على التصالح بشكل كبير، لافتا إلى أنه تم عمل كل التيسيرات الممكنة في المراكز التكنولوجية وهناك إقبال كبير والمراكز تعمل كل يوم حتى الجمعة.

وأكمل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن: "اللي قدم طلب تصالح في البداية وقبل إعلان تخفيض أسعار التصالح سيتم تنفيذ التخفيض لهم أيضا".
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