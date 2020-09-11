التضامن تنقذ 5 أطفال يُستخدمون في التسول بـ وسط البلد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزى ومأمورى الضبط القضائى بالوزارة لفحص بوست تداول على صفحات التواصل الاجتماعى بتواجد طفل بالعقد الثالث عشر من عمره يفترش الرصيف بإحدى شوراع العاصمة بوسط البلد ويرتدى ملابس ممزقة.









وتوجه فريق التدخل السريع المركزى ومأمورو الضبط القضائى بالوزارة لمكان تواجد الطفل وبالبحث عنه لم يتم العثور وأثناء ذلك تواجد فريق أطفال بلا مأوى ، وقام الفريقان بالبحث عن الطفل المذكور ولكن تلاحظ تواجد طفل اخر يرتدى نفس الملابس.









وأفاد هذا الطفل المعثور عليه، للفريقين، بأن الطفل الذى ظهر في "البوست" قام بتبديل ملابسه معه، وأن هناك أطفالا آخرين يمتهنون ويحترفون التسول واستعطاف المارة بتمزيق ملابسهم؛ وذلك للحصول على مبالغ مالية ، وملابس جديدة ، وأطعمة ومشروبات .









وبناء على ما تقدم؛ أجرى فريق التدخل السريع المركزى ومأمورو الضبط القضائى بالوزارة، تمشيطا للمنطقة، حيث عثر على 4 أطفال يفترشون الارصفة ويمتهنون التسول وإستعطاف المارة بتمزيق ملابسهم، وتتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة.









ونسق الفريق على الفور، مع كل من:





- مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .





- وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عابدين لمرافقة الفريق أثناء البحث عن الاطفال .





- الادارة العامة للدفاع الاجتماعى بالوزارة لتوفير مكان أمن لإيداع الاطفال به .









وعلى الفور توجه أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بصحبة الاطفال المعثور عليهم إلى قسم شرطة عابدين، وتم تحرير محضر قُيِّدَ تحت رقم ٢٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠، بإيداع الأطفال إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وقام الفريق بإيداع الأطفال ليتلقوا كافة أوجة الرعاية وتحقيقا للمصحة الفضلى لهم .









كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لإتخاذ الإجراءات التالية :

- تقديم الدعم والإرشاد النفسى للاطفال ومتابعة حالتهم النفسية داخل الدار .





- متابعة حالة الاطفال والتوصل إلى أسرهم بالتنسيق مع المؤسسات التى سيتم إيداعهم بها .





- توفير جميع متطلبات الاطفال خلال تواجدهم داخل الدار.



