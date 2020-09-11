وزير السياحة: مقتنيات توت عنخ آمون كانت ضمن 166 قطعة تجوب العالم

قال الدكتور خالد عنانى وزير السياحة إن القطع الأثرية الجديدة التى تعرض فى متحف الغردقة هى جزء من 166 قطعة أثرية كانت تعرض فى معرض يجوب العالم وأنه بسبب أزمة كورونا توقف المعرض وطلب منظم المعرض تخزين تلك القطع الأثرية بالمتحف المصرى لحين انتهاء الأزمة.





وأضاف وزير السياحة خلال افتتاح معرض مقتنيات توت عنخ آمون في بمتحف الغردقة أن قرارنا كان عودة الآثار إلى مصر وتخصيص 20 قطعة بمتحف الغردقة شرم الشيخ 10 للغردقة و10 لشرم الشيخ بمتحفها الذى سيففتح خلال اسابيع وهى اول شيئ يحدث فى مصر بهذا الشكل.





وأضاف وزير السياحة أنه بهذا الحدث أن كنز توت عنخ آمون انتقل للسياح بالبحر الأحمر ليضاف نمط سياحى جديد لتلك المدن التى تتمتع بالسياحة الشاطئية واضيف إليها بالآثار السياحة التاريخية وهذا لا يغنى على زيارة الأقصر بالطبع ولكن هو نوع من التنشيط السياحى.

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وافتتح اليوم الجمعة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، معرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون بمتحف آثار الغردقة، والتي تعرض لأول مرة بعد عودتها من معرض الخارج.







ويضم المعرض 10 قطع تم اختيارها بعناية، وهي غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، تمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، تمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب وقلادة عريضة، تمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتى يرتدى شعر مستعار وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضة، وبوق من الفضة المذهبة، مسند رأس من الفيانس الأزرق.

وكذلك كرسى توت عنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، إناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، علبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.