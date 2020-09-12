دعاء بعد صلاة الفجر للزواج من 11 كلمة يجعل الله يرزقك بزوجة حسناء

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج يعد في صدارة الأدعية التي لا تخلو منها الألسنة، حيث يدخل دعاء الزواجالمستجاب في جملة أدعية طلب الرزق لأن الزواج أحد أشكال الرزق، ولا تقتصر الحاجة لمثل هذه الأدعية على الإناث وحدهن ولا الذكور، فلا أحد يمكنه الاكتفاء وتجاهل حاجته لزوج صالح يشاركه حياته ويتكئ عليه في الدنيا، لذا فإنه انطلاقًا من مقولة لا حيلة في الرزق تنبع أهمية دعاء الزواج المستجاب فهو كذلك لا حيلة ولا سبيل للزواج سوى دعاء بعد صلاة الفجر للزواج سواء كان دعاء للزواج عامة أو فيه مزيد من التخصيص كما دعاء مستجاب للزواج من شخص معين أو دعاء مستجاب للزواج بمن تحب وسواء كان دعاء لزواج البنت بسرعة أو حتى دعاء الزواج المستجاب للرجال.
دعاء الزواج المستجاب
دعاء الزواج المستجاب يعد وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يتحقق بها دعاء الزواج المستجاب وغيره من الأدعية لطلب الرزق والشفاء من المرض أو انجاب البنين وما نحوها من الأرزاق التي يسعى إليها العباد في حياتهم، ومن دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر، ما ورد في المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
دعاء للزواج
دعاء الزواج المستجاب وفيه الدعاء بما هو من جوامع الدعاء، وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: «رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وهو يعد من دعاء الزواج المستجاب حيث إن من أهل العلم من فسر الحسنة في الدنيا بالمرأة الحسناء الصالحة، ومنهم علي رضي الله عنه كما ذكر القرطبي، وقيل الآية عامة في جميع نعيم الدنيا، ومن نعيمها المرأة الصالحة الحسناء، وممن مال إلى ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير ولذا يعد هذا من دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر.
دعاء الزواج المستجاب وقد صرح أهل العلم بأن الدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه، وقد تعهد بذلك ولم يقيده بلفظ؛ كما قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة، وقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، ومن دعاء الزواج المستجاب أيضًا ما ورد في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. رواه مسلم.
دعاء الزواج المستجاب وبناء على هذا، فإنا لا نرى حرجا في الدعاء بهذا الدعاء في بعض الأحيان، ولكنه يتعين التنبه إلى أن الالتزام به وترتيب حصول الزواج عليه لمن دعا به كل ذلك مخالف للسنة، بل للداعي أن يدعو به وبغيره، ولا يقتصر حصول المطلوب على الدعاء به، والالتزام بالمأثور من الدعاء والحض عليه والاستغناء به عن غيره هو الأولى في دعاء الزواج المستجاب ، فكم من الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والأخرى تشمل هذه المسألة مثل:
1. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
2. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.
3. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.
دعاء الزواج المستجاب ، ويتعين على الناس السعي في تحصيل العفة بالزواج وأن يستعينوا بالأسباب المشروعة وبالتقوى والعمل الصالح على تحصيل نفقات الزواج مع دعاء الزواج المستجاب ، كما أنه على المجتمعات أن تتعاون على تحقيق ذلك بمساعدة بعضهم بعضها، والسعي في تخفيف المهور وترك التكلف، وبعرض الأولياء نساءهم على من يرتضى دينه، فقال قال الله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».
اسرع دعاء مستجاب للزواج
اسرع دعاء مستجاب للزواج يعد من الضرورات حيث إن الزواج أحد سنن الأنبياء والرسل، وهو تاج الفضيلة والعفة، لذلك أنكر نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام بالامتناع عنه لأي سببا مهما كان، وقد استحب أهل العلم للمتزوج أن يكون لديه النية بزواجه موافقة السنة النبوية الشريفة، وإتباع أمر رب العالمين سبحانه وتعالي بإعمار الأرض والتكاثر والحفاظ على الدين وصيانته، فمن أمثلة اسرع دعاء مستجاب للزواج ما يلي:
1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).
دعاء الزواج المستجاب
دعاء الزواج المستجاب يعد وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يتحقق بها دعاء الزواج المستجاب وغيره من الأدعية لطلب الرزق والشفاء من المرض أو انجاب البنين وما نحوها من الأرزاق التي يسعى إليها العباد في حياتهم، ومن دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر، ما ورد في المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
دعاء للزواج
دعاء الزواج المستجاب وفيه الدعاء بما هو من جوامع الدعاء، وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: «رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وهو يعد من دعاء الزواج المستجاب حيث إن من أهل العلم من فسر الحسنة في الدنيا بالمرأة الحسناء الصالحة، ومنهم علي رضي الله عنه كما ذكر القرطبي، وقيل الآية عامة في جميع نعيم الدنيا، ومن نعيمها المرأة الصالحة الحسناء، وممن مال إلى ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير ولذا يعد هذا من دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر.
دعاء الزواج المستجاب وقد صرح أهل العلم بأن الدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه، وقد تعهد بذلك ولم يقيده بلفظ؛ كما قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة، وقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، ومن دعاء الزواج المستجاب أيضًا ما ورد في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. رواه مسلم.
دعاء الزواج المستجاب وبناء على هذا، فإنا لا نرى حرجا في الدعاء بهذا الدعاء في بعض الأحيان، ولكنه يتعين التنبه إلى أن الالتزام به وترتيب حصول الزواج عليه لمن دعا به كل ذلك مخالف للسنة، بل للداعي أن يدعو به وبغيره، ولا يقتصر حصول المطلوب على الدعاء به، والالتزام بالمأثور من الدعاء والحض عليه والاستغناء به عن غيره هو الأولى في دعاء الزواج المستجاب ، فكم من الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والأخرى تشمل هذه المسألة مثل:
1. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
2. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.
3. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.
دعاء الزواج المستجاب ، ويتعين على الناس السعي في تحصيل العفة بالزواج وأن يستعينوا بالأسباب المشروعة وبالتقوى والعمل الصالح على تحصيل نفقات الزواج مع دعاء الزواج المستجاب ، كما أنه على المجتمعات أن تتعاون على تحقيق ذلك بمساعدة بعضهم بعضها، والسعي في تخفيف المهور وترك التكلف، وبعرض الأولياء نساءهم على من يرتضى دينه، فقال قال الله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».
اسرع دعاء مستجاب للزواج
اسرع دعاء مستجاب للزواج يعد من الضرورات حيث إن الزواج أحد سنن الأنبياء والرسل، وهو تاج الفضيلة والعفة، لذلك أنكر نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام بالامتناع عنه لأي سببا مهما كان، وقد استحب أهل العلم للمتزوج أن يكون لديه النية بزواجه موافقة السنة النبوية الشريفة، وإتباع أمر رب العالمين سبحانه وتعالي بإعمار الأرض والتكاثر والحفاظ على الدين وصيانته، فمن أمثلة اسرع دعاء مستجاب للزواج ما يلي:
1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).