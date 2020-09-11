رفض اللجوء السياسي للمقاول الهارب محمد علي في إسبانيا

كشف عادل رضوان عضو الجالية المصرية في إسبانيا، عن الدولة التي يتواجد بها المقاول الهارب محمد علي، مؤكدا أنه يتواجد في احدى الدول الأوروبية.





، وتحديدا في برشلونة، مشيرا إلى أنه يعيش في منزل هناك. وأكد رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، أن المقاول الهارب يعيش حاليا في دولة اسبانيا





وأشار عضو الجالية المصرية في إسبانيا، إلى أن المقاول الهارب محمد علي ، قدم أوراقا؛ للحصول على اللجوء السياسي في إسبانيا، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات الأسبانية.



