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رفض اللجوء السياسي للمقاول الهارب محمد علي في إسبانيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 م
محمد علي
محمد علي
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عادل نصار
كشف عادل رضوان عضو الجالية المصرية في إسبانيا، عن الدولة التي يتواجد بها المقاول الهارب محمد علي، مؤكدا أنه يتواجد في احدى الدول الأوروبية.

وأكد رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، أن المقاول الهارب يعيش حاليا في دولة اسبانيا، وتحديدا في برشلونة، مشيرا إلى أنه يعيش في منزل هناك.

وأشار عضو الجالية المصرية في إسبانيا، إلى أن المقاول الهارب محمد علي، قدم أوراقا؛ للحصول على اللجوء السياسي في إسبانيا، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل السلطات الأسبانية.

وكشف عضو الجالية المصرية في إسبانيا، عن أن الحكومة الإسبانية منحت المقاول الهارب 40 يومًا لاستكمال أوراق اللجوء لكنه لم يفعل.
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