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محافظات

الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن القطع الاثرية وعددها 10 قطع من مقتنيات "توت عنخ امون" من افضل القطع الاثرية لمقتنايتة وتم اختياها بعناية وهى من أجمل القطع وتم اختيارها بعناية وسيتم اعادتها مره اخرى قبيل افتتاح المتحف الكبير.


أضاف وزيرى أن الهدف من عرض تلك القطع هو الدعايا السياحية للغردقة وشرم الشيخ واستغلال تلك القطع التى كانت تستخدم فى معرض متنقل وبدلا من تخزينها بسبب توقف المعرض وأحداث كورونا قرر وزير السياحة عرضها بالغردقة للتسويق السياحى على تلك القطع واسم توت عنخ امون.


وكان قد افتتح مساء اليوم الجمعة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، معرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون بمتحف آثار الغردقة، والتي تعرض لأول مرة بعد عودتها من معرض الخارج.


 ويضم المعرض 10 قطع تم اختيارها بعناية، وهي غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، تمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، تمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب وقلادة عريضة، تمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتى يرتدى شعر مستعار وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضة، وبوق من الفضة المذهبة، مسند رأس من الفيانس الأزرق.

 

وكذلك  كرسى توت غنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، إناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، علبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ و مطعمة بالزجاج والعقيق.
الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه
الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه
الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه
الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه
الأعلى للآثار: سيتم إعادة مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قبل افتتاحه
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