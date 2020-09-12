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توك شو

لماذا بكت نيللي كريم في برنامج منى الشاذلي؟.. شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
الفنانة نيللي كريم
الفنانة نيللي كريم
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اسراء صبري
تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن فريق عمل مسلسل بـ 100 وش، قائلة: أنا ربنا بيحبني عشان بحب الناس اللي بشتغل معاهم.

وبكت نيللي كريم، عند التحدث عن "كمال العدل" والمخرجة "كاملة أبو ذكري".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": مسلسل بـ 100 وش تجربة جديدة..وأنا حقيقي حبيت كل شخص في المسلسل من قلبي وأنا اتعلمت منهم كتير".
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