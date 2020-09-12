البطاطس بـ 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 -9- 2020

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 12-9-2020 في سوق العبور.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
وبلغ سعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو، وتراوح البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، والكوسة 4 و6 جنيهات للكيلو.
بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 2 و5 جنيهات، والفاصوليا 17 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومي والبلدي والأبيض جنيها واحدا، و3.25 جنيه للكيلو.
أما الفلفل الرومي البلدي فتراوح سعر الكيلو منه بين 2 و5 جنيهات، والفلفل البلدي الحامي بين 1.5 و3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبامية بـ17 جنيها للكيلو.
وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر كيلو العنب الأصفر والبناتي بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والليمون الأضاليا بين 3 و6 جنيهات للكيلو.
أما العنب الرومي الأحمر، فتراوح سعر الكيلو منه بين 6 و9 جنيهات، والعنب الكرمسن بين 6 و9 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي بين 17 و23 جنيها للكيلو، والبلح السماني بـ5 جنيهات للكيلو، والبلح الزغلول بـ 8 جنيهات.