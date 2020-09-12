علاج مزيف لـ كورونا يفتك بـ 6 إيرانيين في طهران

توفي 6 أشخاص في العاصمة الإيرانية طهران، إثر تناولهم علاجا يجري تداوله بين الإيرانيين وتقوم شبكة خاصة ببيعه لمكافحة فيروس كورونا.









وقال قائد شرطة غرب محافظة طهران، اللواء محسن خانجرلي، اليوم السبت، إن "ستة أشخاص في طهران توفوا جراء تناول علاج مزيف لمكافحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفًا أن "قوات الشركة تمكنت من ضبط هذه المجموعة التي تروج لهذا العلاج المزيف في مدينة شهريار غرب طهران".









وأوضح اللواء خانجرلي أن "هذه الشبكة لبيع الأدوية المزيفة لمكافحة كورونا تنشط في شهريار، وحتى الآن توفي ستة مستهلكين لهذه الأدوية".









وأشار المسئول الأمني في طهران إلى أن "الشبكة باعت حتى الآن 52 إبرة قيمة الواحدة منها 450 مليون تومان بذريعة مكافحة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن هذه الشبكة تمكنت من الحصول على مبلغ قدره مليار و360 مليون ريال نتيجة بيع هذه الإبرة المزيفة تحت علامة تجارية وهمية.









ولا تزال إيران تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا التي ظهرت للمرة الأولى في البلاد في 19 من فبراير الماضي.









وبلغ عدد الوفيات حتى يوم الجمعة 22 ألفا و669 شخصًا بعد تسجيل 127 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 393 ألفا و425 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و735 حالة جديدة.



