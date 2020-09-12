رئيس الوزراء: مصر فقدت 90 ألف فدان زراعي منذ عام 2011 وحتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تتصدى لجميع المشكلات على مدار السنوات الماضية، وذلك لوقف نزيف الأزمات المتوارثة عبر عقود طويلة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تهدف للإصلاح والبناء من خلال التصالح في مخالفات البناء العشوائي.









وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مفتوح بمحافظة القليوبية بشأن التصالح في مخالفات البناء بحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، إن غض النظر عن المشكلات لا يعني أن الدولة اختفت، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فقدت 400 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية.







