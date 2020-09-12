«صدى البلد» ينشر تفاصيل مفاوضات مصر وبريطانيا لعقد اتفاق تجارى بين البلدين لزيادة الصادرات

تجرى مصر والمملكة المتحدة حاليا مفاوضات تجارية لإ برام اتفاق تجارة حرة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري ، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث سعت بريطانيا لعقد اتفاقيات تجارية مستقلة مع كل الدول، حيث أجرت اتفاقا تجاريا مع اليابان، وجار مفاوضات لعقد اتفاق مع مصر.









وقال مجدي المنزلاوي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على حجم الصادرات المصرية للقطاع، خاصة أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست" تتم مفاوضات ثنائية للتوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة قبل نهاية العام الجاري.









وأضاف المنزلاوى، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، وآلالات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضراوات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.









ونوه إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية تتمثل في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.









وأوضح المنزلاوي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن اتفاقية التجارة التي كانت بينها وبين مصر، باعتبارها عضوا في الاتحاد أصبحت لاغية، والتي كانت تسمح بتخفيض الضرائب الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها مصر عن طريق شهادة اليورو 1، هي وثيقة اعتماد منشأ التصنيع وتدخل تلك الشهادة ضمن الاتفاقيات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يتم استخراجها عن طريق الشركات المصنعة، وبالتالي تعطي الحق للمستورد في تخفيض مصاريف الجمارك، وهو ما استدعى ضرورة عقد اتفاق تجارى ثنائى بين مصر وبريطانيا.









من جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتجاه إلى عقد اتفاق تجارى مع بريطانيا خطوة جيدة، لافتا إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى كان له تأثير محدود على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.









وقال أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إنه خطوة جيدة لتحرك الجانب المصرى سريعا للبدء في اتفاقيات جديدة بين البلدين للحفاظ على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا.









كان المكتب التجارى المصرى بلندن أعلن عن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، ليصل إلى 1763.8 مليون جنيه إسترلينى، بنسبة زيادة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.









ولفت تقرير المكتب إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترلينى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل 680.8 مليون جنيه إسترلينى خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 5.8%، حيث تمثلت أهم الصادرات المصرية لهذه السوق المهمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية، والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.









كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنيه إسترلينى، مقابل ما قيمته 931 مليون جنيه إسترلينى خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدنى والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية.









وأوضح التقرير أن إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار، تتركز فى أغلبها بالقطاع الصناعى، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالميًا، من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.











وأرجع زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة إلى نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجارى فى لندن فى تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصرى.