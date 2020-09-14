جبل المدورة.. سحر الطبيعة والجمال ومراقبة النجوم في الفيوم.. شاهد

يقع جبل المدورة، بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم ، وهو عبارة عن هضبة عالية على شكل دائرة تمثل أعلى نقطة ارتفاع بالمحافظة يقابلها بالطرف الآخر 3 هضاب قريبة الشبه بالأهرامات وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة، ويجد أسفل الجبل شاطئ بطول نحو 500 متر ويمتاز بأنه مظلل بظل الجبل.





ويعود عمر جبل المدورة إلى 45 مليون عام، أي فترة ما قبل العصر الايوسيني، وينتشر في المنطقة المحيطة به ما يعرف بـ"قرش الملك"، والتي تشبه في شكلها العملات المتحجرة ، والتى يعتقد بعض السكان الاصليين بالمنطقة انها العملة التى كانت تتداول منذ الاف السنيين مع الملك .

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يقول شوقى خليل مهندس مدنى : بأن منطقة جبل المدورة يمكن ملاحظة الطبيعة الخلابة بألوانها الزاهية، أما خلال الليل فتتوفر فرصة الاستمتاع بمراقبة النجوم والمجرة، حيث لا وجود للتلوث الضوئي ، وتكون السماء صافية للرؤية ، والأستمتاع بالطبيعة الخلابة من اعلى سفح الجبل .





ويضيف الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم : جبل المدورة يقع بالقرب من البحيرة السفلى، ويوجد بها جبل بين النهدين وبصعودك لأعلى الجبل ستشاهد فى قمته البحيرة السفلى والتى تصل مساحتها لنحو 100 كيلو متر وهى البحيرة الكبيرة ، وتعتبر بحيرة طبيعية نظيفة هادئة وجميلة وخالية من التلوث.

ويؤكد أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق : بأن جبل المدورة من اللمناتطق الساحرة والرائعة والتى يحرص الزائرين للمحافظة لزيارتها ، حيث تقام حفلات السمر أعلى قمة الجبل .

ويقول سيد أحمد مرشد سياحى بأن جبل المدورة من يتميز جبل المدورة بأنه مظلل بظل الجبل وهو من المناظر الخلابة في البحيرة وتقع هذه المنطقة بالقرب من البحيرة السفلي وهي منطقة غاية في الجمال لها سحر الطبيعة .