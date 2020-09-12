شحن على الطاير بـ 26 ألف جنيه وعزومة سمك.. تسقط رئيس مجلس إدارة شركة الكوك والكيماويات وآخرين في قبضة الرقابة الإدارية.. النائب العام يحيل المتهمين في أكبر قضية فساد لمناقصة الفحم تتجاوز المليار ونصف

النائب العام يحيل رئيس مجلس إدارة شركة الكوك والكيماويات وآخرين للجنايات

رئيس مجلس الإدارة تلقى رشاوى سبيكة ذهبية وسبحة عاج وشحن على الطاير وعشاء في أكبر مطعم سمك وجنيهات ذهبية

20 ألف دولار رشاوى لمدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الكوك والكيماويات





أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول رئيس مجلس إدارة شركة الكوك والكيماويات، و9 آخرين إلى المحكمة الجنائية لاتهامه بتلقي رشاوى مالية لإرسا عطاف بشحنة فحم بتكلفة 1،504،0245،20









جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية ورئيس لجنة البت العليا في المشتريات الخارجية للفحم وعروض النقل، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ مبلغ عشرين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المناقصة رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ الخاصة بشحن سبعين ألف طن فحم حجري على الشركة محل عمل المتهمين.





كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع سبيكة ذهبية ومأكولات وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة ستة وعشرين ألف وستمائة وخمسين جنيها مصرية على سبيل الرشوة مقابل توقيع عقد المناقصة وصرف مستحقاتها.











كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ مبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين ألف وستمائة وخمس وعشرين جنيه مصرية على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه بنود التعاقد المبرم بين الشركة رئاسته والشركة المملوكة لأحد المتهمين بتحديده الكمية الموردة من الفحم لشركة الحديد والصلب المصرية - موضوع التعاقد - واعتماده الخطابات.











كما أنه بصفته سالفة البيان قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته عطية بعد تمام ذلك العمل بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل مبلغ عشرين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة بعد تمام اعتماده ترسية المناقصة.







كما أنه حال شغله منصب رئيس القطاعات التجارية بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ مائة وثمانين ألف دولار أمريكي، ومسبحة من العاج وسلسلة من الذهب وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين جنيها مصرية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركة وكالة الأخير عن المناقصات المرساة عليها.





كما أن المتهم الثاني بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن طلب وأخذ من مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة دولار أمريكي - على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج شيكات المستحقات المالية للمتهمين ولاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي القطاع المالي بالشركة محل عمله السرعة إصدارها واستلامها منهم.





وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إلية أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية ورئيس اللجنة العليا للبت في المشتريات الخارجية للفحم وعروض النقل - عطايا - على سبيل الرشوة - من المدير التنفيذي لشركة كلاركسون فرع دبي - بوساطة العضو المنتدب لشركة كلاركسون فرع القاهرة - مقابل اعتماده ترسية المناقصة على الشركة محل عمل المتهمين وإنهاء إجراءات ترسية المناقصة وكذا طلب المتهم الثاني مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية عطايا على سبيل الرشوة - من المتهم السادس مالك شركة الشرق للملاحة - بوساطة عدد من المتهمين مقابل سرعة إنهاء إجراءات استخراج شيكات المستحقات المالية لأحد المتهمين بعرض مطالبات الأخير على رئيس مجلس الإدارة بشأن تلك المستحقات، واستعمال نفوذه لدى الموظفين المختصين بالقطاع المالي بالشركة محل عمله لسرعة إعدادها سبيلا لاستلامها عنه وتسليمها له.





وقد تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ فأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحريات بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة مكافأة له على اعتماده ترسية المناقصة كما اتفقا في ذات اللقاء على تقديمه له مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف دولار أمريكي وطلب المتهم الأول عطایا ۔ على سبيل الرشوة - من مالك مكتب إنترتك للتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير ووكيل شركة كورسا كول الأمريكية مقابل توقيع وتسليم عقد المناقصة المرساة على الشركة محل وكالة الأخير - الخاصة بتوريد الفحم الحجري والموافقة على فتح الاعتماد المالي لتلك المناقصة لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة الأخيرة.









وقد توصلت تحرياته بارتباط الشركة رئاسة المتهم الأول بعلاقة تعاقدية مع شركة رامكو استيل للاستيراد والتصدير وتشغيل المعادن - مفادها التزام الأخير بسداد قيمة فحم الكوك المؤد إلى شركة الحديد والصلب المصرية مقدمة نظير حصوله من الأخيرة على منتجاتها بنسبة ثمان في المائة تتحملها الشركة رئاسة المتهم الأول - زيادة عما سدده مقدمة؛ على أن يلتزم المتهم الأول - بصفته الوظيفية - بتحديد كمية الفحم المودة في ضوء تلك المبالغ المالية المسددة بخطابات موقعة منه ترسل إلى شركة الحديد والصلب المصرية، وقد أكدت تحرياته في هذا الشأن طلب المتهم الأول عطايا على سبيل الرشوة.









وفي أعقاب اللقاء ضبط المتهم الأول نفاذا لإذن النيابة العامة؛ وبتفتيشه عثر بحوزته على الأربعين ألف جنيه مبلغ الرشوة وهاتفه المحمول، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفه المحمول، كما أقر المتهم الثاني مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوم والكيماويات بأخذه مبلغ 14200 دولار أمريكي من أحد المتهمين علي سبيل المساعدة على دفعات متزامنة مع استلامه الشيكات المستحقة للمتهمين.

وأبان تفصيلا أنه في غضون عام 2016 جمعه وأحد المتهيمن لقاء بمحل عمله اتفقا خلاله على أن يتسلم عنه الشيكات المستحقة له ثم يتولى توصيلها إلى أحد المتهمين في القضية ونفاذا لذلك استلم وعرض مطالبة المتهم على رئيس مجلس الإدارة؛ واستلم شيكین من الموظفين المختصين بإعدادهما، ولما سلمهما إلى أحد المتهمين بمقر عملها بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة؛ أخذ بواسطتها من المتهم مبلغ مائتي دولار أمريكي علي سبيل المساعد.









وقال إنه أخذ من أحد المتهمين وساطة المتهمين مبلغ أربعة عشر ألف دولار أمريكي، على سبيل المساعدة - مقابل تسليمه الشيكات وأخذه المبلغ المذكور - بأظرف سلمها له أحد المتهمين مدون عليها اسمه على أربع عشرة دفعة متوالية متزامنة مع تسليمه إياها؛ وكانت التسع الأولى منها حتى نهاية عام ۲۰۱۸ بإجمالي مبلغ 1800 دولار أمريكي على دفعات والباقيات بإجمالي مبلغ إثني عشر ألف ومائتي دولار؛ منها مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أخذه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۱۹، ومبلغ ألفين وثلاثمائة دولار في سبتبمر وتم ضبطه من مسكنه، وبتفتيشه عثر به على بعض من تلك الأظرف المشار إليها.





كما أقر المتهم الثالث المدير التنفيذي لشركة كلاركسون فرع دبي بتقديمه للمتهم الأول مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مكافأة له بعد تمام اعتماده ترسية المناقصة، وأبان تفصيلا أن هناك علاقة جمعته بالمتهم الأول - منذ عام ۲۰۰۰ - بحكم عمله بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، واختصاصه بأمور النقل البحري في الشركة وإبرام التعاقدات مع السفن والسماسرة المعنيين التي تتم بإجراء المناقصات الدورية اللازمة لذلك حتى تمام ترسيتها على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي.

فيما أقر المتهم السادس أنه في غضون الفترة من سبتمبر عام ۲۰۱۹ وحتى ديسمبر عام ۲۰۱۹ سدد الشركة عمل المتهم الأول مبلغ مائتين وثمانين مليون جنيه قيمة الفحم المورد إلى شركة الحديد والصلب المصرية، ونفاذا لاتفاق الرشوة قدم للمتهم الأول مبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين ألف وستمائة وخمسة وعشرين جنيها بدفعات متتابعة على سبيل الرشوة، مقابل تنفيذه بنود التعاقد المار بيانه، وأن المتهم الثامن تسلم من موظفي الشركة ملكيته مبلغ مليون ومائتين وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيها، أخذ منه المتهم الأول جل الرشوة المذكور.

كما أقر المتهم العاشر "أحمد. ع"، بتوسطه في أخذ أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج الشيكات المستحقة للمتهم السادس لدى الشركة محل عمله واستعمال نفوذه لدى الموظفين المختصين لسرعة إنهاء تلك الإجراءات واستلام الشيكات وتسليمها إليه.









وأبان تفصيلا لذلك أنه ولعمله سائقا لرئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك جمعته في أخذ المتهم الثاني مبالغ الرشوة على دفعات منتظمة.





