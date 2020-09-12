وزارة التموين: وقف مدير مكتب بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وإحالته للتحقيق

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وذلك على خلفية تعامله مع إحدى السيدات من الدلنجات عند ذهابها إلى مكتب التموين وطلبت من المكتب استخراج ورقة لصرف الخبز، إلا أنه تم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب.





وأوضحت الوزارة أنه بالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجار استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.