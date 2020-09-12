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اقتصاد

وزارة التموين: وقف مدير مكتب بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وإحالته للتحقيق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وذلك على خلفية تعامله مع إحدى السيدات من الدلنجات عند ذهابها إلى مكتب التموين وطلبت من المكتب استخراج ورقة لصرف الخبز، إلا أنه تم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب.

وأوضحت الوزارة أنه بالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجار استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.

وأشارت إلى أنه بعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا تم عرض ذلك على  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

 
وأكد المصيلحي أن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكافة العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبيه لكافة احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، وأكد المصيلحي أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه اي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.
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