AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار أردوغان: تركيا ليست عدوا لمصر.. ولا ندعم الإخوان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:17 م
ياسين أقطاي: تركيا
ياسين أقطاي: تركيا ليست عدوا لمصر
Advertisements
قسم الخارجي
نفى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عودة العلاقات الكاملة والطبيعية بين أنقرة والقاهرة، لكنه تحدث عن "تقارب ملموس"، زاعما أن تركيا ليست عدوا لمصر.

وقال أقطاي في تصريحات صحفية إن هناك علاقات متبادلة بين مصر وتركيا لم تنقطع، وتابع "أعتقد أن كلا الطرفين مهتمان بهذا المستوى من العلاقات.. المصالح المشتركة بحاجة للتركيز عليها ونحتاج إلى دراستها وتطويرها"

اقرأ أيضا:

وزعم مستشار أردوغان "تركيا ليست عدوا لمصر، وبالتأكيد هناك خلافات سياسية بيننا".

وادعى المسؤول التركي أن بلاده لا تدعم تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلا "نحن لا نساند جماعة الإخوان التي لا تهمنا كثيرا.. لكننا ندعم حقوق الإنسان.. ولذلك لن نقوم بتسليم المصريين الموجودين في تركيا إلى بلادهم".

وواصل أكاذيبه مدعيا أن تركيا لا تدعم المعارضين المصريين، قائلا "لم نقدم لهم أي دعم نحن فقط نحتضن ء المضطهدين الذين يلجأون لبلادنا.. قد يكون هذا دعما غير مباشر إلى حد ما، لكنه لا يتجاوز ذلك".

وتناسى مستشار أردوغان الدعم المالي والسياسي والإعلامي الذي يقدمه النظام التركي لتنظيم الإخوان، واستضافة المطلوبين الهاربين من القضاء المصري. لا سيما قيادات الإخوان المتورطين في هجمات إرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحذير الرئيس السيسي.. تركيا تتراجع: لا نريد حربا مع مصر

دعم الإخوان ومعاداة مصر يجر البلاد للمصائب والمخاطر.. زعيم أكبر حزب في تركيا يهاجم أردوغان

ترشيحاتنا

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

فاروق جعفر أهلاوي وأنوي الترشح لرئاسة الزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته

فريق عمل قانوني بالنادي الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة

استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته

بعد هروبها.. عالمة صينية تفجر مفاجأة: كورونا من صنع الإنسان

نجم الأهلي السابق ينعى عزمي مجاهد بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه