مستشار أردوغان: تركيا ليست عدوا لمصر.. ولا ندعم الإخوان

نفى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عودة العلاقات الكاملة والطبيعية بين أنقرة والقاهرة، لكنه تحدث عن "تقارب ملموس"، زاعما أن تركيا ليست عدوا لمصر.





وقال أقطاي في تصريحات صحفية إن هناك علاقات متبادلة بين مصر وتركيا لم تنقطع، وتابع "أعتقد أن كلا الطرفين مهتمان بهذا المستوى من العلاقات.. المصالح المشتركة بحاجة للتركيز عليها ونحتاج إلى دراستها وتطويرها"





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وزعم مستشار أردوغان "تركيا ليست عدوا لمصر، وبالتأكيد هناك خلافات سياسية بيننا".





وادعى المسؤول التركي أن بلاده لا تدعم تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلا "نحن لا نساند جماعة الإخوان التي لا تهمنا كثيرا.. لكننا ندعم حقوق الإنسان.. ولذلك لن نقوم بتسليم المصريين الموجودين في تركيا إلى بلادهم".





وواصل أكاذيبه مدعيا أن تركيا لا تدعم المعارضين المصريين، قائلا "لم نقدم لهم أي دعم نحن فقط نحتضن ء المضطهدين الذين يلجأون لبلادنا.. قد يكون هذا دعما غير مباشر إلى حد ما، لكنه لا يتجاوز ذلك".



