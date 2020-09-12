انفراد.. عزمى مجاهد يحمل كأس السوبر الأفريقى بعد فوز الزمالك على الترجى.. شاهد

حصل صدى البلد على صورة حصرية التقطها الراحل عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، فى شهر نوفمبر الماضى مع كأس السوبر الأفريقى المتوج به الزمالك.





وحرص عزمى مجاهد على التقاط صورة تذكارية مع كأس السوبر الأفريقى المتوج به الزمالك على حساب الترجى التونسى فى الرابع عشر من فبراير الماضى بالدوحة أثناء مرافقة الكأس على متن الطائرة المتجهة لأبوظبى قبل لقاء السوبر المحلى بين الزمالك والاهلي.





وأبدى الراحل سعادة كبيرة لصدى البلد التى التقطت الصورة له بتتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى وكذلك التتويج بعد ذلك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلى بالامارات بعدها بستة ايام فقط مؤكدا أن الزمالك المرعب قد عاد فى فبراير السعيد .





كان الراحل قد دخل احدى المستشفيات للعلاج من فيروس كورونا وو افته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.





يذكر ان عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.





ولعب مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.





وخلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.





وحقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال هذه الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.





وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.