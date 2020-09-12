الخماسية تدرس إطلاق اسم الراحل عزمى مجاهد على إحدى قاعات الجبلاية

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إطلاق اسم الراحل عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى الجبلاية الذى وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا على إحدى قاعات الاتحاد.
يأتي ذلك تكريما لمسيرة الراحل الكابتن عزمى مجاهد داخل الجبلاية حيث شغل منصب مدير إدارة الإعلام في الاتحاد إضافة إلى منصب مدير إدارة المتابعة.
يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.
لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.