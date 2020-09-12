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أخبار العالم

بعد توقف مفاجئ.. استئناف التجارب السريرية للقاح أوكسفورد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:10 م
استئناف التجارب
استئناف التجارب السريرية للقاح أوكسفورد
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قسم الخارجي
أعلنت جامعة أوكسفورد استئناف التجارب السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد توقفها إثر ظهور مرض مفاجئ على أحد المتطوعين في التجارب.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" أكدت جامعة أوكسفورد أن تجارب لقاح فيروس كورونا ستستأنف في جميع أنحا بريطانيا.

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وأوضحت الجامعة أن عمليات المراجعة المستقلة انتهت، وبعد توصيات لجنة المراقبة والهيئة التنظيمية في بريطانيا، ستستأنف التجارب في جميع المواقع السريرية في المملكة المتحدة.

وخضع نحو 18 ألف متطوع حول العالم لتجارب لقاح أوكسفورد لعلاج فيروس كورونا.

في وقت سابق، أعلنت  شركة "أسترازينيكا"تعليق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأرجعت الشركة البريطانية، قرار وقف اختبارات اللقاح؛ بسبب ظهور مضاعفات على أحد المتطوعين، وظهور مرض غير مبرر، في وقت كان ينظر للقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد على أنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
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