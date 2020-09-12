بعد توقف مفاجئ.. استئناف التجارب السريرية للقاح أوكسفورد

أعلنت جامعة أوكسفورد استئناف التجارب السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد توقفها إثر ظهور مرض مفاجئ على أحد المتطوعين في التجارب.





وبحسب صحيفة "اندبندنت" أكدت جامعة أوكسفورد أن تجارب لقاح فيروس كورونا ستستأنف في جميع أنحا بريطانيا.





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وأوضحت الجامعة أن عمليات المراجعة المستقلة انتهت، وبعد توصيات لجنة المراقبة والهيئة التنظيمية في بريطانيا، ستستأنف التجارب في جميع المواقع السريرية في المملكة المتحدة.





وخضع نحو 18 ألف متطوع حول العالم لتجارب لقاح أوكسفورد لعلاج فيروس كورونا.





في وقت سابق، أعلنت شركة "أسترازينيكا"تعليق المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



