برلماني: كهربة نظم إشارات القطارات خطوة على الطريق الصحيح للحد من الحوادث

قال النائب حسين أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات أن اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية بأنها خطوة على الطريق الصحيح .





وأضاف عضو لجنة النقل لـ "صدى البلد"، أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حريصة على تطوير السكك الحديد فى مصر، وبخاصة صعيد مصر الذي يعتبر السكة الحديد هي وسيلة النقل الأساسية لدية نظر لبعد المسافات بينها وبين القاهرة والإسكندرية.





وأشار أبو الوفا إلى أن معظم حوادث القطارات يكون سببها الاشارات ، والأخطاء التى تقع فيها، وبالتالي كهربة نظم الإشارات سيحد من حوادث القطارات وأيضا سيكون هناك مواعيد محددة لوصول القطارت ولن تتعطل تلك الاشارات بالشكل الذي هي عليه الآن









وقد عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.





وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.





وأشار "الوزير"، إلى أن هذه المشروعات تشهد تقدما في معدلات التنفيذ بها خاصةً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.





ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.