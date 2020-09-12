AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ المنيا: 60% من المخالفين في المحافظة تقدموا للتصالح.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:20 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ردود أفعال المواطنين بعد خفض أسعار التصالح  إلى 50 جنيهًا للمتر الواحد.

وقال القاضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إن المواطنين في المحافظة يقبلون على التصالح بصورة جيدة، وأهالى المنيا تقبلوا قرار خفض سعر المتر بشكل إيجابي".

ونوّه إلى أن محافظة المنيا توفر لكل المواطنين كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التقدم لطلبات التصالح في المراكز التكنولوجية، والتي تعمل يوميًا دون الحصول على إجازة يومًا واحدًا، وتعمل لساعات متأخرة من الليل.

وأشار إلى أن أغلبية المخالفات في المحافظة موجودة في القري والنجوع وقرار تخفيض سعر المتر سيجعلهم يقبلون بكثافة.

ولفت إلى أن هناك 56257  مواطنا بالمحافظة تقدموا للتصالح حتي الآن وهي مايعادل 60% من النسبة المستهدفة، مشيرا إلى أن المراكز تطل مفتوحة حتى الساعة الحادية عشر ليلًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد القاهرة.. هل تخفض الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء؟

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

زحام في آخر يوم لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء

لا يا سيادة المحافظ.. أحمد موسى ينفعل لصالح المواطن بسبب أسعار التصالح في أحد نجوع الشرقية.. فيديو

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

ترشيحاتنا

خانتني.. سيدة تقاطع صديقتها بسبب الاسم الذي أطلقته على مولودها

عايزة فتى أحلامي يكون أرجل مني وصادق| تصريح من إعلامية شهيرة.. شاهد

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

أحمد شوبير ينعى شقيقة خالد بيومي

زعيم كوريا الشمالية يرسل للمسئولين جثة عمه مفصولة الرأس.. لهذا السبب

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة