محافظ المنيا: 60% من المخالفين في المحافظة تقدموا للتصالح.. فيديو

كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ردود أفعال المواطنين بعد خفض أسعار التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر الواحد.





وقال القاضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إن المواطنين في المحافظة يقبلون على التصالح بصورة جيدة، وأهالى المنيا تقبلوا قرار خفض سعر المتر بشكل إيجابي".





ونوّه إلى أن محافظة المنيا توفر لكل المواطنين كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التقدم لطلبات التصالح في المراكز التكنولوجية، والتي تعمل يوميًا دون الحصول على إجازة يومًا واحدًا، وتعمل لساعات متأخرة من الليل.





وأشار إلى أن أغلبية المخالفات في المحافظة موجودة في القري والنجوع وقرار تخفيض سعر المتر سيجعلهم يقبلون بكثافة.





ولفت إلى أن هناك 56257 مواطنا بالمحافظة تقدموا للتصالح حتي الآن وهي مايعادل 60% من النسبة المستهدفة، مشيرا إلى أن المراكز تطل مفتوحة حتى الساعة الحادية عشر ليلًا.



