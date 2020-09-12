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صوتكم مسموع.. أحمد موسى: السيسي انحاز للمواطن البسيط بتحديد سعر التصالح 50 جنيه في القرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الرئيس  السيسي الذي انحاز للمواطن البسبط بتحديد قيمة التصالح بـ 50جنيها للمتر في القرى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صوت المواطن مسموع وما فعله الرئيس السيسي انحياز حقيقي للمواطن ".


وتابع :"  شكر واجب إلى الرئيس السيسي الذي انحاز للمواطن المصري بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء ".

وتابع موسى :"  غدا سنجد أعدادا كبيرة من المواطنين تتوجه للتصالح في مخالفات البناء ".

وأكمل :"  رئيس الوزراء قرر خصم 25 % من قيمة التصالح حال دفع المبلغ دفعة واحدة ".
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