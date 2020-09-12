صوتكم مسموع.. أحمد موسى: السيسي انحاز للمواطن البسيط بتحديد سعر التصالح 50 جنيه في القرى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الرئيس السيسي الذي انحاز للمواطن البسبط بتحديد قيمة التصالح بـ 50جنيها للمتر في القرى.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صوت المواطن مسموع وما فعله الرئيس السيسي انحياز حقيقي للمواطن ".









وتابع :" شكر واجب إلى الرئيس السيسي الذي انحاز للمواطن المصري بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء ".





وتابع موسى :" غدا سنجد أعدادا كبيرة من المواطنين تتوجه للتصالح في مخالفات البناء ".





وأكمل :" رئيس الوزراء قرر خصم 25 % من قيمة التصالح حال دفع المبلغ دفعة واحدة ".