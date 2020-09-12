300 برج في بنها.. أحمد موسى: بناء كثيف على الأراضي الزراعية بجوار النيل مباشرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حضر لقاء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الإعلاميين والصحفيين حول ملف مُخالفات البناء.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية جانبي طريق شبرا بنها الحر اختفت وظهر مكانها "مباني".





وتابع: "كنا قاعدين في بنها على النيل ووجدت أكثر من 300 برج وتلك المنطقة كانت زراعات في 2010".





وقال: "دلوقتي بنها كلها أبراج وتلك المنطقة كانت أراضي زراعية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المبني على حافة النيل في بنها والمسافة بين الأبراج والنيل قليلة جدًا لا تتجاوز 5 أمتار.